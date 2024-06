Waldbrände in Kalifornien:Furcht vor der Katastrophe

Waldbrände in Kalifornien

In Kalifornien brennt es mal wieder lichterloh – und zwar früher und heftiger als in den Jahren davor. Einwohner fürchten, dass es im Sommer und Herbst noch viel schlimmer werden könnte.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Heiß war es am vergangenen Wochenende in Kalifornien, für die Bewohner des Bundesstaates an der Pazifikküste ist das Mitte Juni stets eine zwiespältige Nachricht: Einerseits ist June Gloom endlich vorbei, die neblige und feuchte Phase zu Monatsbeginn, die Leute feierten das (amerikanische) Vatertags-Wochenende bei dem Wetter, für das Kalifornien bekannt ist: strahlender Sonnenschein.