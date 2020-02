In Kalifornien haben Rettungskräfte ein älteres Ehepaar gefunden, das in den Wäldern Kaliforniens verschwunden war. Das Sherrifsbüro von Marin County teilte mit, die beiden würden zu gegebener Zeit ihre Geschichte über die sieben in der Wildnis verbrachten Nächte erzählen. Die 77-Jährige und der 72-Jährige waren am Valentinstag zu einer Wanderung aufgebrochen, von der sie nicht zurückkehrten. Die Polizei und Freiwillige hatten tagelang die Gegend durchkämmt und die Hoffnung bereits aufgegeben.

