Kalifornien:US-Milliardär soll Sand für seinen Privatstrand geklaut haben

Offiziell sind in Kalifornien alle Strände öffentlich, doch Villenbesitzer versuchen seit Jahrzehnten, Besuchern den Zugang zu erschweren. Nun hat es ein Unternehmer möglicherweise besonders weit getrieben.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Grundsätzlich haben die Kalifornier nichts gegen Bagger am Strand. Im Gegenteil: Sie finden deren Einsatz sogar ziemlich gut, zumindest im Herbst. Da wird wegen erhöhter Tsunami-Gefahr ein bis zu zehn Meter hoher Sandwall aufgeschüttet, auf dem dann Kinder rodeln. Im März werden die Hügel wieder abgetragen – das Signal, dass die Bademonate beginnen. Ein Bagger im Sommer ist hingegen recht ungewöhnlich. Deshalb waren die Leute in Malibu leicht verdutzt, als am Broad Beach im Juni und Juli eine Baumaschine anrückte – und erst recht, als sie feststellten, dass der Bagger nicht etwa im Katastrophenschutz-Einsatz war, sondern Sand zum Grundstück des Milliardärs Mark Attanasio transportierte.