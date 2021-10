Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Es ist ein dumpfes, tiefes Brummen, das Steve Smith am Pazifikstrand von Los Angeles in Verzückung versetzt. Er schwingt den Metalldetektor noch einmal an exakt der gleichen Stelle, und wieder: "Mmmmm-mmmmm", wie eine Hummel beim Richtungswechsel. "Könnte Gold sein", sagt er, nach einem Blick auf den Bildschirm korrigiert er sich: "Nein, wahrscheinlich nur ein Kronkorken; die klingen gleich, die beiden." Er buddelt kurz im Sand, und in zehn Zentimetern Tiefe, tatsächlich: ein Kronkorken. Smith steckt ihn in seine Tasche; muss ja nicht sein, dass Müll am Strand rumliegt. Ein Schatzsucher ist immer auch ein bisschen Strandsäuberer.