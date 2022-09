2015, bei der letzten großen Dürre, tobte in Kalifornien eine ähnliche Diskussion wie heute. Der Bundesstaat nahm eine trocken-braune Farbe an, nur um die Villen herum, wie hier in San Diego, wuchs weiterhin üppiges Grün.

In Kalifornien herrscht Rekord-Dürre, die Bürgerinnen und Bürger müssen Wasser sparen. Doch bei Berühmtheiten wie Sylvester Stallone, Kevin Hart oder Kourtney Kardashian plätschern die Pools, und die Gärten blühen üppig. Jedenfalls so lange, bis die Wasserpolizei kommt.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ach herrje, die Nachbarn wieder! Schau mal rüber, dieser Garten, unfassbar: saftiger Rasen, blühende Sträucher, kräftige Bäume. Sollen wir auf sozialen Medien petzen, berühmt genug wären diese Leute? Oder die Polizei rufen? Auf jeden Fall: So geht das nicht!

Klingt völlig verrückt, weil man erwarten würde, dass missgünstige Nachbarn eher über verdorrte Büsche oder verbranntes Gras lästern würden - in Kalifornien ist derzeit jedoch das Gegenteil der Fall: Es herrscht eine Hitzewelle, die Rekorde bricht - 44 Tage nacheinander mit mehr als 100 Grad Fahrenheit (37,7 Grad Celsius) in der Landeshauptstadt Sacramento zum Beispiel oder 50,5 Grad Celsius im Coachella Valley.

Mitten in dieser Dürrephase machen Drohnenbilder von Anwesen in Hidden Hills die Runde, eine Stadt nördlich von Malibu, die auch deshalb so heißt, weil Promis in den versteckten Hügeln wohnen, die eigentlich ihre Ruhe haben wollen. Am Ende des Privatsphäre-Zeitalters filmt aber immer irgendwer oder irgendwas, also gibt es nun Bilder von saftigem Rasen und blühenden Zitronenbäumen.

Sylvester Stallone hat im Juni sein Wasserbudget um 29 000 Liter überzogen - pro Tag

Dabei hat die örtliche Wasserbehörde einen Notfallplan erlassen, der, neben weiteren Maßnahmen, Obergrenzen für den Wasserverbrauch eines jeden Haushalts festlegt. Nun kursieren zusätzlich zu den Drohnenbildern Daten des Las Virgines Municipal Water Districts aus dem Juni, die den Wasserverbrauch einiger Promis in Hidden Hills und im benachbarten Calabasas offenlegen. Schauspieler Kevin Hart etwa überzog sein Wasserbudget um 532 000 Liter, also um 17 700 Liter pro Tag. Kollege Sylvester Stallone: 29 000 Liter pro Tag. Entertainerin Kourtney Kardashian: 12 700 Liter. Basketball-Legende Dwyane Wade: 11 333 Liter - er hat sich aber gebessert, im Monat davor waren es noch 61 700 Liter zu viel pro Tag gewesen; so viel wie niemand sonst in der Gegend.

Moment mal: Die Hollywood-Elite, sind das nicht jene, die, wie gerade wieder bei der Emmy-Verleihung zu sehen, so tun, als wären sie zu Predigern für eine bessere, gesunde Welt mutiert? Ausgerechnet sie verbrauchen Wasser, als wären die Speicher voll und nicht nur zu etwa 60 Prozent gefüllt? Als hätte die Landesregierung nicht SMS an die Bürgerinnen und Bürger verschickt mit der Aufforderung, nicht mehr als 208 Liter Wasser pro Tag innerhalb der Wohnung oder des Hauses zu verbrauchen und draußen den Swimmingpool leer zu lassen und den Rasen nicht zu wässern? In der Los Angeles Times wird die Dürre bereits als Symbol für Ungleichheit gesehen: Die Armen sollen beim Kochwasser sparen, während die Reichen weiterhin Pools füllen und luxuriöse Gärten bewässern.

Detailansicht öffnen Rasensprenger bitte abschalten! Einige Hollywood-Berühmtheiten habe ihr Wasserbudget um ein Vielfaches überzogen. (Foto: Rich Pedroncelli/AP)

Die Aufregung ist groß, auch wenn Las-Virgines-Sprecher Mike McNutt sagt: "Das Wasserbudget hängt nicht nur von der Größe des Grundstücks ab, sondern auch davon, welche Art von Pflanzen es gibt und ob Tiere dort leben." Martin Singer, Sylvester Stallones Anwalt, schreibt in einem Statement, auf dem Anwesen seines Mandanten stünden 500 ausgewachsene Bäume, darunter viele, die Früchte trügen. Es wäre gefährlich, diese Bäume oder die Kiefern verdorren zu lassen, weil sie auf Häuser fallen könnten. McNutt schränkt zusätzlich ein: "Viele Anwesen werden nicht von den Eigentümern verwaltet. Es ist also möglich, dass viele gar nicht wissen, wie viel Wasser sie verbrauchen."

Nun, Unwissenheit schützt vor Shitstorm nicht - und nicht vor Strafe: Wer sich nicht zusammenreißt, dem flattert, sobald sein Wasserbudget um 150 Prozent überschritten ist, eine Warnung ins Haus. Dazu wird eine Strafe von 2,50 Dollar pro 3400 zu viel verbrauchten Litern fällig - die sich, je nach Ausmaß, schrittweise auf zehn Dollar erhöht. Die Strafe für Kevin Hart im Juni lag bei weniger als 500 Dollar. Geschätztes Vermögen von Hart: 450 Millionen Dollar. Die Strafe ist also ein Witz.

Donald Trump erließ sogar ein Duschkopf-Gesetz

Aber: Wer den Verbrauch auch nach fünf Warnungen nicht reduziert, kriegt Besuch von Las-Virgines-Mitarbeitern, die in Kalifornien als "Wasserpolizei" bekannt sind. Sie installieren eine silberdollargroße Scheibe mit winzigem Loch in der Mitte, das weniger Wasser ins Haus lässt. Das bedeutet: Man kann duschen und Geschirr spülen - aber nicht gleichzeitig, und der Wasserdruck beim Duschen ist niedrig. Der ist seit der Präsidentschaft von Donald Trump politisches Thema, als dieser sich über aus seiner Sicht allzu sparsame Duschköpfe beklagte ("Du duschst, aber da kommt kein Wasser. Mein Haar muss aber perfekt sein!"). Vor einiger Zeit erst hat die Biden-Regierung Trumps Duschkopf-Gesetz, das einen höheren Durchfluss erlaubte, wieder zurückgenommen: Es dürfen jetzt wieder nur noch maximal 9,5 Liter pro Minute fließen.

Wer es wie Kardashian zwei Wochen lang schafft, den Wasserbrauch zu reduzieren, bei dem wird die Scheibe wieder entfernt - wer es nicht schafft, muss länger mit reduziertem Wasserfluss leben.

Detailansicht öffnen Nur ein gut bewässerter Rasen ist ein grüner Rasen? Falsch, es gibt auch Sprühfarbe für die perfekte Fälschung. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images/AFP)

Im Las-Virgines-Einzugsgebiet macht Außenbewässerung knapp 70 Prozent des Verbrauchs aus; 2000 von 75 000 Haushalten haben Warnungen erhalten, bislang sind 70 dieser Silberscheiben installiert worden. Es ist wirklich ernst, sagt Sprecher McNutt: "Kann schon sein, dass es diesen Promis nicht passt, dass sie in den Nachrichten sind - andererseits wird deshalb eine dringend nötige Debatte geführt. Es gibt bald nicht mehr genug Wasser für essenzielle Dinge wie Kochen oder Waschen."

Es gäbe durchaus Möglichkeiten, trotz der Dürre einen grünen Garten zu haben, ganz ohne Wasserverschwendung. Das hier ist schließlich der US-Bundesstaat, in dem viele Dinge echt aussehen und doch falsch sind. Erstens: Kunstrasen. Oder zweitens: grüne Sprühfarbe für Rasen. Kostet zwölf Dollar die Dose.