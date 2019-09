Bei einem verheerenden Feuer an Bord eines Bootes vor der Küsten Kaliforniens sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Neun Passagiere werden derzeit noch vermisst, die Hoffnung sie lebend zu finden, ist nach Angaben der Behörden aber gering. 20 Leichen konnten die Einsatz bereits bergen. Fünf weitere wurden zwar gesichtet, konnten aber aufgrund unsicherer Verhältnisse unter dem havarierten Boot noch nicht aus dem Wasser gezogen werden.

Die Conception, ein Schiff mit 39 Menschen an Bord, war auf einer dreitägigen Tauchreise im Nationalpark Channel Islands vor der Südküste Kaliforniens unterwegs und ankerte in der Nacht zu Montag in einer Bucht vor der Insel Santa Cruz. Das Feuer brach vor der Morgendämmerung aus. bei der Küstenwache gingen kurz hintereinander zwei Notrufe ein, deren Wortlaut von US-Medien veröffentlicht wurde.

Offenbar muss das Feuer innerhalb kürzester Zeit das gesamte Boot erfasst haben. Ein erster Notruf um 3.15 Uhr in der Nacht, der offenbar von einem Crewmitglied abgesetzt wurde, sei nur schwer verständlich gewesen. Fünf der sechs Crewmitglieder gelang es, kurz nach Ausbruch des Feuers, sich durch einen Sprung in den Pazifik vor den Flammen zu retten.

Die Besitzer eines in der Nähe befindlichen Bootes, Bob und Shirley Hansen, sagten der New York Times, sie seien gegen 3.30 Uhr von Klopfgeräuschen aufgewacht und hätten die verängstigten Crewmitglieder der Conception entdeckt. Diese hätten ein aufblasbares Boot genutzt, um zu entkommen, und lediglich Unterwäsche getragen. Sie sagten dem Paar demnach, sie seien geflohen als ein Feuer außer Kontrolle geraten sei.

"Da war absolut nichts, was wir tun konnten"

"Ich konnte das Feuer durch Löcher an der Seite des Bootes schlagen sehen. Da waren immer wieder diese Explosionen. Es war schrecklich", sagte Bob Hansen der Zeitung. Zwei Crewmitglieder seien zur Conception zurückgekehrt, um nach Überlebenden zu suchen. "Das Feuer war zu groß, da war absolut nichts, was wir tun konnten", fügte er hinzu.

Die alarmierte Küstenwache traf innerhalb von etwa 15 Minuten nach dem ersten Alarm am Unglücksort ein. Doch zu diesem Zeitpunkt stand das Boot, das nur wenige Meter von der Küste der Insel lag, schon komplett in Flammen. Offenbar hatten die Taucher, die unter Deck in dreistöckigen Stockbetten schliefen, keine Chance, den sich schnell ausbreitenden Flammen zu entrinnen. Die Crew, die zum Zeitpunkt des Unglücks bereits wach war, habe sich auf der Brücke des Schiffes befunden, so die Rettungskräfte.

"Wir sollten auf das Schlimmste vorbereitet sein", sagte Küstenwachen-Kapitänin Monica Rochester bei einer Pressekonferenz in Santa Barbara. Es sei unwahrscheinlich, noch Überlebende zu finden. Kurz nach dem Unglück ist das Schiff gesunken, nur die Spitze des Buges ragt noch aus dem Wasser., das an dieser Stelle etwa 20 Meter tief ist.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Conception ist ein 23 Meter langes, im Jahr 1981 in Betrieb genommenes Boot, das für mehrtägige Tauchausflüge gemietet werden kann. Aufzeichnungen der Küstenwache zeigen, dass bei Inspektionen im Februar und im August 2018 keine Mängel festgestellt wurden. Zuvor hatte es Verstöße gegen den Brandschutz gegeben, diese Mängel seien aber schnell behoben worden. Die Polizei vernahm die Crewmitglieder, veröffentlichte jedoch keine Details.