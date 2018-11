18. November 2018, 18:57 Uhr Kalifornien Alles wird gut

Donald Trump besucht das Waldbrandgebiet in Kalifornien - und wirft mit großen Worten um sich. Doch seine Beziehung zu den verweichlichten Schnöseln an der Westküste bleibt kompliziert.

Von Jürgen Schmieder

US-Präsident Donald Trump schüttelt bei seiner Ankunft auf der Beale Air Force Base die Hand von Jerry Brown, dem Gouverneur von Kalifornien. (Foto: Evan Vucci/dpa)

Es gibt nun dieses Foto, das auf den ersten Blick so versöhnlich wirkt und in Kombination mit den gesprochenen Worten für ein wenig Hoffnung sorgt inmitten einer der größten Katastrophen in der Geschichte von Kalifornien. US-Präsident Donald Trump schüttelt bei seiner Ankunft in dem US-Bundesstaat die Hand von Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown, er sagt: "Wir sind nun der gleichen Meinung. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels, wir arbeiten alle zusammen, alles wird gut." Brown dankt Trump für den ...