Von Kathrin Müller-Lancé, Kaiserslautern

Keine 500 Meter ist der Gerichtssaal von der Stelle entfernt, an der das Ganze passiert ist. Mitten am Tag, einem Samstag im vergangenen Juni, kurz nach 15 Uhr. Am Hauptbahnhof in Kaiserslautern fährt eine junge Frau, 20 Jahre alt, auf der Rolltreppe in Richtung Unterführung, sie will zum Zug, um mit einem Bekannten ins Schwimmbad zu fahren. Dann nähert sich ihr von hinten ein 64 Jahre alter Mann aus Eritrea, er soll ihr an den Po gefasst haben, „unvermittelt mit festem Griff“, wie es der Staatsanwalt später nennen wird.