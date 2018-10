29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Kaiserslautern Polizei spielt Verstecken

Ein Dreijähriger verschwindet und ist nirgends zu finden. Die Polizei rückt an - und findet ihn an einem überraschenden Ort.

Ein dreijähriger Junge hat sich in Kaiserslautern so gut vor seinen Eltern versteckt, dass erst die Polizei kommen und ihn finden musste. Die Eltern hatten am Sonntag Alarm geschlagen, weil ihr Sohn verschwunden war. Auch bei Verwandten und Freunden war er nicht aufgetaucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, rückte eine Streife aus, die Beamten durchsuchten das Haus und fanden den Jungen schließlich hinter der Küchentür. Der Dreijährige hatte absichtlich nicht auf die Rufe seiner Eltern reagiert.