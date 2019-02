27. Februar 2019, 18:51 Uhr Kairo Viele Tote und Verletzte bei Zugunglück

Bei einem Brand im Bahnhof von Kairo sind mindestens 20 Menschen gestorben und 43 Menschen verletzt worden. Der Verkehrsminister trat zurück.

Von Paul-Anton Krüger

Feuerwehrleute löschen das Feuer in einem brennenden Waggon der im Bahnhof der ägyptischen Hauptstadt steht. (Foto: Ahmed Abd Elfatah/dpa)

Der Ramses-Bahnhof gehört zu den ehrwürdigen Gebäuden der ägyptischen Hauptstadt, die von der goldenen Epoche Kairos zeugen, als Zugreisen am Nil noch gehobener Luxus waren. Er wurde 1856 für die Bahnverbindung von Kairo in die Mittelmeer-Hafenstadt Alexandria errichtet. Die 1892 im neomalukischen Stil gebaute Bahnhofshalle wird geziert von stilisierten Palmwedeln, einer durscheinenden Decke und Säulen, deren Kapitelle Lotusblüten nachempfunden sind. Sie ist offenbar weitgehend unversehrt geblieben, als am Mittwoch ein Zug aus ungeklärten Gründen offenkundig ungebremst um 9.26 Uhr in den Prellbock an Gleis sechs raste.

Die Lokomotive explodierte in einem Feuerball, der sich über den Bahnsteig in das angrenzende Gebäude walzte, das zeigen Bilder mehrerer Überwachungskameras, die von ägyptischen Medien veröffentlicht wurden. Mindestens 20 Menschen starben laut dem ägyptischen Gesundheitsministerium, 43 weitere wurden verletzt. In anderen Meldungen ist am Mittwochabend bereits von 25 Toten und 47 Verletzten die Rede. Der Chef des Eisenbahnkrankenhauses berichtete von Sorgen, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könnte. Viele Verletzte haben schwere Verbrennungen erlitten.

Zugführer in Polizeigewahrsam

Gelbe Rettungswagen und Fahrzeuge der Feuerwehr umringten den Bahnhof, über dem eine riesige schwarze Rauchwolke stand. Die Polizei sperrte den Kopfbahnhof im Zentrum von Kairo vorübergehend ab, am Abend lief der Betrieb aber schon wieder normal, außer auf dem schwer beschädigten Gleis. Premierminister Mostafa Madbouly kündigte nach einem Besuch an der Unglückstelle an, alle Verantwortlichen, die sich "Nachlässigkeiten zuschulden kommen ließen", würden streng bestraft. Verkehrsminister Hischam Arafat reichte seien Rücktritt ein.

Generalstaatsanwalt Nabil Sadek ordnete eine umfassende Untersuchung an. Der Hergang des Unglücks ist noch nicht klar. Die staatliche Zeitung al-Ahram berichtete, der Zugführer habe den Triebwagen wegen eines Streits mit Kollegen unbeaufsichtigt gelassen. Warum er dann einfach losfuhr, erklärte das Blatt jedoch nicht. Der Mann stehe im Krankenhaus unter Polizeigewahrsam, sei aber nicht vernehmungsfähig.

Feuerwehrmänner und Rettungskräfte stehen neben dem ausgebrannten Zug im Bahnhof der ägyptischen Hauptstadt. (Foto: Stringer/dpa)

Die Nachrichtenagentur Associated Press zitierte einen namentlich nicht genannten Eisenbahnmitarbeiter, eine terroristische Tat könne bislang nicht ausgeschlossen werden. Der Bahninspekteur Ashraf Momtaz sagte, ein mögliches Szenario sei, dass jemand bei dem Triebwagen eine hohe Geschwindigkeit eingestellt habe und dann herausgesprungen sei. Das Fahrzeug benötige einige Zeit, um zu beschleunigen. Bislang sei unklar, ob die Lokomotive zum Zeitpunkt des Aufpralls einen Führer gehabt habe.

Immer wieder Eisenbahn-Unglücke

In Ägypten kommt es wegen der veralteten Bahnanlagen und Zügen immer wieder zu schweren Eisenbahn-Unglücken. Im August 2017 starben 43 Menschen, als zwei Passagier-Züge auf offener Strecke nahe Alexandria kollidierten. Veraltete Signaltechnik und menschliches Versagen waren damals als Ursachen vermutet worden. Im November 2013 starben 26 Menschen bei Kairo, als ein Güterzug auf einem Bahnübergang einen Minibus rammte. Das schwerste Unglück mit mehr als 370 Toten ereignete sich 2002, als ein überbesetzter Zug eine Stunde nach der Abfahrt aus Kairo ins oberägyptische Assuan Feuer fing.

Die Regierung hat vergangenes Jahr versprochen, 55 Milliarden ägyptische Pfund (2,75 Milliarden Euro) in die Erneuerung der Infrastruktur, neue Sicherheitstechnik und den Kauf von 100 Lokomotiven zu investieren. Für viele Ägypter sind Züge auf längeren Strecken neben Bussen das einzige erschwingliche Beförderungsmittel. Viele Menschen sind empört darüber, dass die Regierung zwar Dutzende Milliarden Euro für eine neue Hauptstadt in einem Wüstengebiet 70 Kilometer vor Kairo ausgibt, aber kaum Geld in die marode Infrastruktur zu investieren oder die oft jahrzehntealten, heruntergekommenen Züge zu erneuern. Kairo erstickt im Verkehr, viele Straßen sind in miserablem Zustand und der Ausbau der U-Bahn in der Hauptstadt hinkt Jahre hinter dem Zeitplan her.