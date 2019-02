27. Februar 2019, 11:49 Uhr Ägypten Viele Tote und Verletzte nach Unfall im Kairoer Hauptbahnhof

Sicherheitskräfte stehen am Mittwochmorgen vor einem von Flammen zerstörten Zug am Ramses-Bahnhof in Kairo.

Offenbar durch Flammen sind mindestens 25 Menschen im Bahnhof von Kairo ums Leben gekommen. Augenzeugen berichten, dass eine Lokomotive explodiert sei.

Bei einem Zugunfall im Hauptbahnhof von Kairo sind mindestens 25 Menschen getötet und 47 weitere verletzt worden, nachdem an den Gleisen Flammen um sich gegriffen haben. Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, berichtet der TV-Sender Al Jazeera. Mohammed Said, Leiter des Cairo Railroad Hospitals, sagte der Nachrichtenagentur AP, dass die Anzahl der Toten vermutlich noch steigen werde.

Die Polizei hatte den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt am Mittwochvormittag räumen lassen. Das Staatsfernsehen berichtete, dass ein Zug gegen den Bahnsteig gekracht sei, als er in den Bahnhof einfuhr. Dies habe zu einer Explosion geführt. Augenzeugen bestätigen das gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: "Ich stand auf dem Bahnsteig und ich habe gesehen, wie der Zug in die Absperrung raste", sagte die Augenzeugin Mina Ghaly. "Alle sind losgerannt, aber viele Menschen sind gestorben nachdem die Lokomotive explodiert ist."

Fotos vom Unglücksort zeigten eine ausgebrannte Lokomotive und Waggons, die offensichtlich aus den Schienen gesprungen sind. Auf weiteren Bildern, die unmittelbar nach dem Zwischenfall im Internet gezeigt wurden, ist eine große schwarze Rauchwolke über dem Ramses-Bahnhof zu sehen. Auf den Bahnsteigen und Gleisen lagen demnach mehrere verkohlte Menschen.

Ägyptens Generalstaatsanwalt Nabil Sadek kündigte am Mittwoch an, ein Ermittlerteam zum Ramses-Bahnhof zu schicken, um die Ursache des Brandes sofort untersuchen zu lassen.

Das Land ist seit Jahren in der Kritik wegen schlecht gewarteter Straßen und Schienen. Die Statistikbehörde verzeichnete allein im Jahr 2017 insgesamt 1792 Zugunglücke im Land.