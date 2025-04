Von Titus Arnu

Es ist die Frage aller Fragen: Wie kommen die Löcher in den Käse? Anders als in Cartoons suggeriert wird, stammen sie nicht von Mäusen, die sich durch den Käse fressen. Auch der Beruf des Käsebohrers, der formschöne Löcher in die Laibe drechselt, existiert nicht. Und selbst nach gefühlt 500 lehrreichen Filmchen in der „Sendung mit der Maus“, bei denen es um pupsende Bakterien und Gasblasen ging, war immer noch nicht klar, warum der Emmentaler so große Löcher hat und andere Sorten wie der Greyerzer gar keine.