„Das ist ein Löwe“, schreiben die Leute jetzt in sozialen Medien. Oder: „ein Einhorn“. Manche Berliner mutmaßen auch, es handle sich bestimmt um ein Wildschwein. So wie im Sommer 2023, als im Vorort Kleinmachnow die Kinder nicht mehr auf die Straße gelassen wurden, sogar Drohnen aufstiegen und Männer mit langen Flinten ausrückten. Eine Bestie sollte da zur Strecke gebracht werden, eine Löwin, die angeblich ausgebrochen war. Ein Fehlalarm, wie sich nach Tagen herausstellte, es war wohl nur ein Wildschwein. Und jetzt? Herrscht Känguru-Alarm in Berlin.