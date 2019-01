31. Januar 2019, 11:07 Uhr Polarwirbel Acht Menschen sterben bei arktischen Temperaturen in den USA

Der das nordamerikanische Wetter bestimmende Polarwirbel sorgt für lebensbedrohliche Temperaturen in großen Teilen der USA.

Betroffen sind etwa 83 Millionen Bürger - vor allem im Mittleren Westen und den Ballungsgebieten an den großen Seen, etwa am Lake Michigan.

Bereits acht Menschen sollen infolge der Kälte gestorben sein.

Eisige Temperaturen mit rekordverdächtigen Minuswerten habe weite Teile der USA weiterhin im Griff. In der Nacht zum Donnerstag wurden vor allem im Mittleren Westen extreme Tiefstwerte von fast minus 40 Grad Celsius gemessen. 83 Millionen Amerikaner sollen betroffen sein - etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung der USA. Bis zum Mittwoch starben bereits acht Menschen an den Folgen der Kälte, wie verschiedene US-Medien berichteten. Mindestens drei Bundesstaaten haben den Katastrophenfall ausgerufen.

Der Nationale Wetterdienst (NWS) sowie Ärzte und Nothelfer warnten am Mittwoch vor "lebensbedrohlichen" Bedingungen und vor Erfrierungen auf ungeschützter Haut. Innerhalb von Minuten könne es dazu kommen. Im Bundesstaat Iowa empfahl die zuständige NWS-Zweigstelle Bürgern, "tiefe Atemzüge" zu vermeiden und so wenig zu sprechen wie möglich: "Das hier ist die kälteste Luft, die viele von uns jemals erlebt haben", hieß es in ihrem Wetterbericht.

Im Zentrum der großen Kältewelle steht die Millionenmetropole Chicago. Die Stadt richtete mehr als 60 Wärmestuben für Wohnungslose ein. Zusätzlich nahm jede Polizeidienststelle Menschen auf, die sich vor der Kälte schützen wollten. Am Donnerstag werden Temperaturen bis minus 33 Grad Celsius erwartet - das sei kälter als in Teilen der Antarktis und ganz nahe am Allzeittief, das 1994 gemessen wurde.

Das Bahnunternehmen Amtrak sagte am Mittwoch alle Zugverbindungen von und nach Chicago ab. Beim Nahverkehrsanbieter Metra wurden Schienen zum Schutz gegen die Kälte mit Flammen erhitzt. Wie CNN berichtet, waren Metra-Mitarbeiter in Zwölf-Stunden-Schichten aktiv, um die Flammen zu legen und die Metall-Schienen so vor Verformungen und anderen Kälte-Schäden zu bewahren.

Bis Mittwochabend fielen zudem mehr als 3000 Flüge im Mittleren Westen der USA wegen der Kälte aus. Die Flughäfen kamen teils mit dem Enteisen der Maschinen nicht nach. In zehn Bundesstaaten musste auch die Postzustellung entweder komplett oder in Teilgebieten vorübergehend ruhen, wie die US-Postbehörde mitteilt. Unter anderem, weil die Bedingungen den Zustellern nicht zumutbar seien. Schulen und auch Universitäten blieben vielerorts geschlossen.

Verantwortlich für die "arktische Kälte" ist der sogenannte Polarwirbel - ein Band kalter Westwinde, das normalerweise über dem Nordpol kreist. Wird der Wirbel geschwächt, kann die Luft in niedrigere Breiten entweichen.

Noch bis Sonntag soll die Kältewelle anhalten. US-Medien fanden heraus, dass es in einigen Orten der USA derzeit sogar kälter sei als auf dem Mars. Laut Wetterbericht werden die Temperaturen zu Beginn kommender Woche aber wieder stark steigen - sogar um mehr als 30 Grad Celsius.