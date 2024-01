Zwiebellook oder dicker Pulli, Sport oder Sofa, Schnaps oder Schweinebraten - was hilft wirklich an frostigen Tagen? Zehn Fakten über die Kälte.

Von Jasper Bennink und Paul Lütge

Minusgrade, Frost, Schnee - der Winter ist zurück. Was passiert im Körper, wenn die Temperaturen sinken? Und wie geht man dann am besten vor? Ein Physiologe, eine Obdachlosenhelferin und ein medizinischer Koordinator von Polarexpeditionen wissen Rat. Eine Anleitung in zehn Schritten.