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K.-o.-TropfenIhre Erinnerung ist ein riesiges schwarzes Loch

Lesezeit: 7 Min.

Nach einem sexuellen Übergriff suchen Frauen die Schuld oftmals zunächst bei sich (Symbolfoto).
Nach einem sexuellen Übergriff suchen Frauen die Schuld oftmals zunächst bei sich (Symbolfoto).
Foto: Vitta Gallery/Imago Images/Westend61

Lara Heller ist bei einem Kollegen auf ein paar Drinks eingeladen. Am nächsten Morgen wacht sie in seinem Bett auf. Dazwischen: Blackout. Waren es K.-o.-Tropfen? Es dauert lange, bis sie begreift: Mich trifft keine Schuld.

Von Benedikt Warmbrunn

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Am nächsten Morgen wachte sie in einem Bett auf, das sie nicht kannte. Sie trug nur noch ihre Unterwäsche. Ihr BH war geöffnet. Und sie war völlig verwirrt. Es dauerte, bis sie verstand, dass sie in der Wohnung ihres Arbeitskollegen war, zu dem sie am Abend zuvor auf ein paar Drinks gekommen war. Als sie hörte, dass er und sein Kumpel bereits in der Küche waren, zog Lara Heller sich an, ging zu ihnen, zu dritt frühstückten sie. Dann fuhr sie nach Hause.

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SZ PlusVon Benedikt Warmbrunn (Text) und Stefan Dimitrov (Illustration)

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