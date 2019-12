Zweibrücken (dpa/lrs) - Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat zu Weihnachten den Bediensteten im Strafvollzug für ihre Arbeit gedankt. Oft bekomme der Justizvollzug nur dann größere Beachtung, wenn etwas schief gehe, sagte Mertin bei einem Besuch in der JVA Zweibrücken am Dienstag laut Mitteilung. Oft werde übersehen, dass die Anstalten an jedem Tag und rund um die Uhr funktionieren müssten. "Dazu leisten Sie alle einen unverzichtbaren Beitrag."

Den Bediensteten, die an Weihnachten arbeiten mussten, überreichte der Minister jeweils ein kleines Geschenk. Durch ihre Arbeit würden sie anderen Menschen erst ein ruhiges Weihnachtsfest ermöglichen.

Die JVA Zweibrücken wurde 1845 erbaut und ist damit dem Justizministerium zufolge die älteste Haftanstalt in Rheinland-Pfalz. Derzeit seien rund 390 Gefangene dort unterbracht. In der JVA seien rund 300 Bedienstete beschäftigt.