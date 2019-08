Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Wiesbadener Landgericht wird den Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten der privaten EBS-Universität, Christopher Jahns, wieder aufnehmen. Noch in diesem Jahr solle ein neuer Termin geplant werden, teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag in Wiesbaden mit. Ob die neue Verhandlung gegen Jahns, dem Untreue vorgeworfen wird, noch in diesem Jahr beginne, stehe allerdings noch nicht fest. Zuvor hatte der "Wiesbadener Kurier" darüber berichtet.