Stuttgart (dpa/lsw) - Bei zivilen Streitigkeiten wird immer häufiger Strafanzeige gestellt - diesen Trend beklagt der Leiter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft angesichts einer Zunahme an Ermittlungsverfahren. "Wenn zum Beispiel zwei Nachbarn sich streiten und einer hebt am Gartenzaun die Schaufel, wird der gleich wegen Bedrohung angezeigt", sagte Siegfried Mahler den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag). Auch Ärger mit Behörden werde häufiger an die Staatsanwaltschaft herangetragen. Viele Unbeteiligte schrieben inzwischen auch Strafanzeigen, obwohl sie nur in der Zeitung von einem Fall gelesen haben.