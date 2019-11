Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern landen nur wenige Nachbarschaftsstreits vor Gericht. "Seit Jahren liegt der Anteil der Nachbarschaftsstreitigkeiten in Zivilverfahren bei den Amtsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern bei unter zwei Prozent", sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Montag in Ummanz auf Rügen am Rande eines Bürgerforums der Landesregierung. Die Amtsgerichte haben demnach im vergangenen Jahr rund 14 200 Zivilverfahren erledigt, davon 179 Verfahren in Nachbarschaftssachen. "Das war ein Anteil von 1,3 Prozent, genauso hoch wie im Jahr 2017." Bundesweit machten Nachbarschaftssachen sogar weniger als ein Prozent aller erledigten Zivilverfahren aus.