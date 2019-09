Schwerin/Neustrelitz (dpa/mv) - Die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) ist Teil der deutschen Initiative "Anstoß für ein neues Leben", die jetzt von der UEFA als bestes Projekt im Breitenfußball ausgezeichnet wurde. Wie Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) mitteilte, nahmen dort 22 junge Gefangene am regelmäßigen Fußballtraining oder an Schulungen für Schiedsrichter und Trainer teil. "Durch Sport werden Fairness und Rücksichtnahme erlernt. Mit diesen Voraussetzungen kann der Weg zurück in ein straffreies Leben erfolgreich sein", sagte Hoffmeister und würdigte das Engagement der Sepp Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes als Träger der Initiative zur Resozialisierung von Jugendstrafgefangenen.

Nach Angaben der Stiftung nehmen bundesweit 300 junge Strafgefangene in 22 Justizvollzugsanstalten an dem Projekt teil. Die Auszeichnung durch den europäischen Fußballverband UEFA sei eine hohe Wertschätzung auch für die Arbeit in Neustrelitz, sagte Hoffmeister. "Die JVA hat viele sportliche Partner und baut ihr Engagement bei der Resozialisierung weiter aus. Ich werde die Bediensteten dabei weiterhin gern unterstützen", versicherte die Justizministerin.