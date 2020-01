Strafverfahren in LSVS-Affäre gegen Geldauflagen eingestellt

Saarbrücken (dpa/lrs) - In der Finanzaffäre beim Landessportverband für das Saarland (LSVS) haben alle Beschuldigten der Einstellung der Strafverfahren zugestimmt. Zwölf Beteiligte müssten Geldauflagen in einer Gesamthöhe von 485 000 Euro zahlen, teilte am Freitag die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Die Summen liegen demnach zwischen 100 000 Euro und 15 000 Euro. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk berichtet. Unter anderem waren gegen Ex-Präsidiumsmitglieder Verfahren wegen Haushaltsuntreue geführt worden. Der LSVS hatte über Jahre hinweg unkontrolliert mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Im September waren Strafverfahren bereits vorläufig eingestellt worden.