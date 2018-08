15. August 2018, 18:39 Uhr Justiz Rasende Unvernunft

Die beiden Berliner Raser, bei deren illegalem Autorennen ein Mann ums Leben kam, stehen wieder vor Gericht.

Von Verena Mayer , Berlin

Ein Mann ist tot. Er starb, als er mit seinem Auto auf dem Berliner Kurfürstendamm unterwegs war. Als er mit seinem Jeep bei Grün in eine Kreuzung einbog und plötzlich von einem Audi A6 Quattro gerammt wurde, der sich mit einem Mercedes CLA 45 AMG ein nächtliches Straßenrennen lieferte, mit 160 Kilometer pro Stunde mitten durch die Hauptstadt. Der Jeep überschlug sich und wurde sechzig Meter über die Straße geschleudert, der Mann darin war sofort tot. Er wurde 69 Jahre alt und hinterlässt zwei Söhne.

Einer der beiden, der 37-jährige Maximilian W., geht jetzt auf dem Flur des Berliner Kriminalgerichts auf und ab und spricht in die Fernsehkameras. Er will, dass der Tod seines Vaters ein gesellschaftspolitisches Signal setzt. Und dass die beiden Raser, die dafür verantwortlich sind, die höchste Strafe bekommen, die das deutsche Gesetz vorsieht: lebenslange Haft wegen Mordes. Denn wer mit einer solchen Geschwindigkeit durch die Innenstadt rase, der nehme den Tod anderer billigend in Kauf.

Das Berliner Landgericht sah das genauso. Im Februar 2017 verurteilte es die beiden Fahrer wegen gemeinschaftlichen Mordes, es war das erste Mal in der deutschen Rechtsgeschichte, dass Rasen als vorsätzliche Tötung eingestuft wurde. Doch der Bundesgerichtshof hob das Urteil Anfang dieses Jahres auf, da das Gericht nicht ausreichend belegt habe, ob die beiden tatsächlich mit einem Vorsatz handelten und nicht grob fahrlässig. Seit Dienstag muss der Prozess vor dem Berliner Landgericht nun neu aufgerollt werden, mit denselben Zeugen und Beweismitteln, aber vor einer anderen Strafkammer.

Der Verhandlungstag beginnt mit einem stundenlangen Befangenheitsantrag der Verteidigung, in denen das Thema Autorasen fast rechtsphilosophisch abgearbeitet wird. Handeln Raser, die sich irgendwo ein Wettrennen liefern, wirklich gemeinschaftlich? Kann man als Autofahrer überhaupt den Tod eines anderen in Kauf nehmen, wenn man sich selbst dabei in Lebensgefahr bringt?

Der Vorsitzende Richter vertagt die Entscheidung über seine Befangenheit und widmet sich den beiden Angeklagten. Hamdi H., 29, sagt, er sei aus Kosovo und arbeitslos. Marvin N., 26, war eine Zeit lang Berufssoldat bei der Bundeswehr, danach hat er bei einer Sicherheitsfirma gejobbt. Die beiden hatten wenig Geld und kaum Perspektiven, aber sie hatten ihre Autos, "tonnenschwere, stark beschleunigende Fahrzeuge, in denen sie sich sicher fühlten wie in einem Panzer, wie in einer Burg", heißt es in der ursprünglichen Urteilsbegründung. Mit denen rasten sie nächtelang durch die Straßen, filmten sich dabei und schrien: "Wir ficken die Straße und die Scheißwelt, in der wir leben." In jener Nacht sollen sich die beiden zu einem sogenannten Stechen verabredet haben. Marvin N., der eine Freundin dabeihatte, blieb an den ersten beiden roten Ampeln noch stehen, dann raste auch er los.

Die beiden Angeklagten sagen nichts. Sie sind seit fast zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft und wurden auch nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs nicht auf freien Fuß gesetzt, da die zuständigen Richter am Landgericht es für möglich halten, dass die Männer ein zweites Mal wegen Mordes verurteilt werden.

Auf dem Flur sagt später der Sohn des getöteten Rentners, dass er stark emotional betroffen sei, sich aber auch einiges getan habe. Es gibt jetzt ein Gesetz, das Haftstrafen für Fahrer vorsieht, die an illegalen Rennen teilnehmen, bis zu zehn Jahre können sie betragen, wenn dabei jemand verletzt wird oder stirbt. "Es fängt alles klein an, aber der Fall wird Auswirkungen haben." Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt.