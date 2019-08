Potsdam (dpa/bb) - Der Brandenburger Richterbund hat Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen unzulässigen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz vorgeworfen. "Es steht weder einem Ministerpräsidenten noch einer Landesregierung zu, gerichtliche Entscheidungen zu kommentieren", sagte die Landesvorsitzende Claudia Cerreto am Donnerstag. Woidke hatte am Mittwoch das Oberlandesgericht (OLG) für die Entlassung eines mutmaßlichen Drogendealers aus der Untersuchungshaft kritisiert und erklärt, diese Entscheidung habe ihn "fassungslos" gemacht. "Rechtlich wäre es nach Strafprozessordnung möglich gewesen, die Untersuchungshaft fortzusetzen", so Woidke.