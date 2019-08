Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) sieht die erneute Entlassung eines mutmaßlichen Straftäters aus einem Gefängnis nicht als Folge von zu wenig Richtern im Land. Am zuständigen Landgericht Frankfurt (Oder) seien zum Jahresanfang zwei neue Strafkammern eingerichtet und mehrere Proberichter eingestellt worden, sagte er in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses am Montag im Landtag in Potsdam. Die Opposition wirft Ludwig vor, die Justiz nicht mit ausreichend Personal ausgestattet zu haben.