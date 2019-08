Potsdam (dpa/bb) - Nach der Entlassung eines mutmaßlichen Drogendealers aus der Untersuchungshaft hat die CDU-Fraktion im brandenburgischen Landtag eine Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragt. Nach den Haftentlassungen eines mutmaßlichen Mörders und eines mutmaßlichen rechtsextremen Brandstifters sei dies ein erneuter Beleg für die mangelhafte Ausstattung der Justiz, sagte der rechtspolitische Sprecher der CDU, Danny Eichelbaum, am Dienstag im Landtag. "Es ist das eingetreten, was wir schon Anfang des Jahres befürchtet haben: Dass es zu weiteren Haftentlassungen wegen des Personalmangels in der Justiz kommen wird."