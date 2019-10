Nach Messerangriff in Paris: Ermittlungen in alle Richtungen

Paris (dpa) - Nach der tödlichen Messerattacke in der Pariser Polizeipräfektur ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Man schließe zum jetzigen Zeitpunkt keine Hypothese aus, sagte Polizeipräsident Didier Lallement.

Die Polizeipräfektur wurde mit dem Angriff so schwer wie nie zuvor getroffen. "Wir sind in unserem Herzen berührt worden", sagte Lallement. Ein Kondolenzbuch soll vor dem Hauptquartier der Polizei auf der Île de la Cité aufgestellt werden.

Ein 45 Jahre alter Mitarbeiter des Polizeihauptquartiers im Herzen von Paris hatte am Donnerstag vier Menschen mit einem Messer getötet und war dann erschossen worden. Es soll sich um drei Männer und eine Frau handeln. Der in dieser Form beispiellose Fall löste in Frankreich Entsetzen und Trauer aus.

Die Ermittler rätseln über das Motiv des Täters. Medien berichteten von internen Konflikten. "Wir haben keine Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung des Täters", sagte Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye am Freitagmorgen dem Sender Franceinfo. Sie reagierte damit auf Berichte, nach denen der 45-jährige Angreifer 2017 zum Islam konvertiert sei.