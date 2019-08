München/Straubing (dpa/lby) - Psychisch kranke Straftäter sollen künftig auch in besonders schweren Fällen in allen 14 Maßregelvollzugsanstalten in Bayern untergebracht werden. Dies teilte das Sozialministerium am Montag in München mit. Bislang werden Verurteilte, die aufgrund ihre Psyche oder einer Suchterkrankung besonders behandlungs- und sicherungsbedürftig sind, ausschließlich im Bezirkskrankenhaus Straubing betreut.