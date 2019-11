Mühlhausen/Meiningen (dpa/th) - Um Kriminalitätsopfern die Aussage vor Gericht zu erleichtern, gibt es in Thüringen zahlreiche Hilfen. Eine Betreuung oder Begleitung komme in einer Vielzahl von Fällen und in ganz unterschiedlicher Intensität in Betracht, sagt Oliver Will, Sprecher des Justizministeriums. Dabei könne es sich um leichte Orientierungshilfen für Zeugen handeln, die vorher noch nie einen Verhandlungssaal betreten haben. Aber auch schwer traumatisierte Opfer nach Raubüberfällen, sexuellem Missbrauch oder Stalking-Attacken könnten Hilfe in Anspruch nehmen.

Zahlen für ganz Thüringen kann das Ministerium nicht nennen. "Eine Statistik wird nicht geführt." Die Angebote der Gerichte werden jedoch nur vereinzelt genutzt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Gerichten und Behörden ergab. An allen Amts- und Landgerichten gibt es demnach einen oder zwei Ansprechpartner für Zeugenbetreuung.