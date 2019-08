Mainz (dpa/lrs) - Alle muslimischen Gefangenen in Rheinland-Pfalz sollen sich ab September an einen Seelsorger wenden können. Von den rund 3200 Häftlingen in den zehn Justizvollzugsanstalten seien mindestens 500 muslimischen Glaubens, sagte der Sprecher des Justizministeriums, Christoph Burmeister, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Genaue Zahlen dazu gebe es aber nicht.