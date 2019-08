Mainz (dpa/lrs) - Nach mehreren Jahren des Rückgangs sind in Rheinland-Pfalz 2018 wieder einige Menschen mehr verurteilt worden als im Vorjahr. Die Zahl der Verurteilungen wegen Gewaltverbrechen - Mord, Totschlag, Raub und Körperverletzung - war jedoch so niedrig wie zuletzt 1997, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Mittwoch in Mainz berichtete.