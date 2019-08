Kiel (dpa/lno) - In einem offenen Brief an Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Arbeitsbelastung im Justizvollzug in Schleswig-Holstein kritisiert. In fast allen Dienststellen und Abteilungen der Gefängnisse komme es "regelmäßig zu einer andauernden erheblichen Arbeitsüberlastung", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Schreiben. Gründe seien neben Krankheit unter anderem der Abzug von Personal für andere Aufgaben und unbesetzte Dienstposten.