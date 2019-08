Kiel (dpa/lno) - Über den Umgang mit Aussagen aus nichtöffentlichen Sitzungen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Rockeraffäre in Schleswig-Holstein ist juristischer Streit entbrannt. Die SPD will Zeugen auch Vorhalte aus nicht-öffentlichen Befragungen machen, die keine Geheimnisse sind. "Im Zweifelsfall muss man das vor dem Verfassungsgericht klären", sagte SPD-Obmann Kai Dolgner am Montag am Rande der Sitzung. Es gehe um die Rechte von Abgeordneten und einen Verfassungsgrundsatz.