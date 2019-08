Kiel (dpa/lno) - Der Untersuchungsausschuss zur Rockeraffäre hat eine Vorsitzende Richterin des Landgerichts Kiel zu einem brisanten Vermerk befragt. Sie hatte den Prozess um den Rockerüberfall im Schnellrestaurant Subway 2010 in Neumünster geführt. Die Abgeordneten fragten vor allem nach der Bedeutung des erst auf Druck von Ermittlern in die Ermittlungsakten aufgenommenen entlastenden Vermerks eines Informanten zu einem Tatverdächtigen in dem Prozess.