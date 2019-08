Kiel (dpa/lno) - Die Durchsuchungen bei der Deutschen Polizeigewerkschaft verursachen in Schleswig-Holstein weiter politischen Wirbel. "Im Innen- und Rechtsausschuss wurden dazu Fragen gestellt, die vom zuständigen Oberstaatsanwalt nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet werden konnten", sagte der Grünen-Innenpolitiker Burkhard Peters am Donnerstag. Die Kieler Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt müssten aber "noch nachvollziehbare Erklärungen für ihre Maßnahmen gegen einen Gewerkschafter und Journalisten liefern". Nähere Angaben machte er nicht.

Die Entwicklung im und um den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur sogenannten Rockeraffäre würde Ausmaße annehmen, die er so nicht für möglich gehalten habe, sagte Peters. "Ich erwarte, dass sowohl die Staatsanwaltschaft Kiel als auch das Landeskriminalamt mit dem in der Strafprozessordnung gebotenen Augenmaß auch politisch brisante Ermittlungsverfahren betreiben." Oberstaatsanwalt Henning Hadeler hatte die Vorwürfe im Ausschuss am Mittwoch zurückgewiesen: "Das gesamte Vorgehen - wie auch die Beschlüsse - haben keinen Bezug zum Untersuchungsausschuss oder der Tätigkeit des Beschuldigten als Gewerkschafter."

Der Beamtenbund kritisierte das Vorgehen scharf. Der Landesvorsitzende Kai Tellkamp sprach von erheblichen Eingriffen in die Gewerkschaftsarbeit und die Privatsphäre eines Gewerkschafters. Wenn diese nur auf "offenbar niedrigschwelligen beziehungsweise konstruierten Vorwürfen basieren und ergänzend Beobachtungen eines Polizeipastors zu legitimen Kontakten eines Gewerkschafters mit Journalisten eine Rolle spielen, dann kann das behördliche Vorgehen nur irritieren".

Ermittler hatten am Dienstag im Auftrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Geschäftsstelle der Gewerkschaft in Kiel sowie den Arbeitsplatz und die Wohnung von DPolG-Landesvize Thomas Nommensen durchsucht. Die Behörde ermittelt gegen ihn wegen eines Anfangsverdachts des Durchstechens von Polizeiinterna an die Presse.

Auslöser waren laut Staatsanwaltschaft Anzeigen im Zusammenhang mit der Entlassung eines Polizeischülers sowie nach der Geiselnahme in der Justizvollzugsanstalt Lübeck im Juni. "Schnittmengen" hätten zu dem Verdacht gegen den Gewerkschafter geführt. Außerdem hatte sich ein Seelsorger an die Behörde gewandt mit dem Hinweis, der Gewerkschafter befinde sich im engen Austausch mit einem Pressevertreter. "Selbstverständlich habe ich Kontakt zur Presse", hatte Nommensen am Mittwoch gesagt.

Der Polizist hat sich mehrfach kritisch im Zusammenhang mit der Affäre um mögliche Fehler in früheren Ermittlungen gegen Rocker zu Wort gemeldet. Er bezeichnete die Vorwürfe als "ausgesprochen konstruiert". Nommensen sprach von einem Versuch, ihn "als kritischen Gewerkschafter" mundtot zu machen.

Unterdessen nahm das Justizministerium das Vorgehen der Staatsanwaltschaft in Schutz. Die Vorermittlungen der Behörde seien so konkret gewesen, dass ein unabhängiges Gericht nach Prüfung der Erkenntnisse zu dem Ergebnis gelangt sei, dass der Anfangsverdacht einer Straftat vorliege. "Weder Polizeibeamte noch Gewerkschaftsvertreter stehen über dem Gesetz - genauso wenig übrigens wie etwa Politiker oder Journalisten."