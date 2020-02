Kiel (dpa/lno) - Bei den Vereinsverboten von Rockerclubs stand in Schleswig-Holstein nach Darstellung der ehemaligen Innenstaatssekretärin Manuela Söller-Winkler (SPD) die Rechtssicherheit im Vordergrund. "Im Grunde hat die Polizei ungeduldig darauf gewartet, dass wir den Daumen heben", sagte Söller-Winkler am Montag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Trotz massiver Kriminalität durch Rocker sei es den Behörden vor zehn Jahren aber nicht um jeden Preis darum gegangen, Verbote zu erlassen.

"Klar war nur die politische Richtung im Sinne von: Wir wollen eine Null-Toleranz-Strategie", sagte Söller-Winkler. Sie nahm die ehemalige Polizeiführung in Schutz. "Ich hatte keine Zweifel an dem Auftreten und der Integrität dieser drei Personen." Die Vorwürfe gegen die Führungsspitze seien nach Bekanntwerden der Vorwürfe ehemaliger Ermittler der Soko Rocker "sehr stark medial erhoben worden". Sie habe sich dieser Meinung nicht anschließen können.

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) hatte den Direktor des Landespolizeiamts und den Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium Ende 2017 abgelöst, einen Zusammenhang zur sogenannten Rockeraffäre aber verneint. Zudem wurde damals bekannt, dass der Landeskriminalamts-Chef Mitte 2018 in den Ruhestand geht.

Söller-Winkler war vor ihrer Zeit als Staatssekretärin (2014-2017) Leiterin der Kommunalabteilung des Innenministeriums. Das Ministerium hatte die Hells Angels Flensburg und die Bandidos Neumünster Ende April 2010 sowie den Kieler Verein der Hells Angels im Januar 2012 verboten. Die Abgeordneten wollten von Söller-Winkler auch wissen, welche Kenntnisse sie über den Einsatz von Vertrauenspersonen und verdeckten Ermittlern hatte.

"Ich habe zu einem Zeitpunkt, an den ich mich nicht mehr erinnern kann, erfahren, dass es V-Leute gibt", sagte sie. Namen und Funktionen will sie jedoch erst später erfahren haben. Ein vom Ministerium in Auftrag gegebenes Gutachten zur Problematik von V-Leuten beim Verbotsverfahren habe sie zur Kenntnis genommen nach dem Motto: "Wir haben hier kein Problem. Gut."

Die gerichtliche Bestätigung des Rockerverbots im Fall Flensburg habe das Ministerium erleichtert registriert, sagte Söller-Winkler. "Wir waren sehr glücklich, dass wir vor dem Verwaltungsgericht obsiegt haben." Sie spielte damit auf eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom Juni 2012 an.

Der Ausschuss geht Vorwürfen der Aktenmanipulation, der Unterdrückung von Beweismitteln, Druck "von oben" und Mobbing im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Rocker in früheren Jahren nach.