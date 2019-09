Kiel (dpa/lno) - Der frühere Chef des schleswig-holsteinischen Landeskriminalamtes, Hans-Werner Rogge, wird heute (10.00) in Kiel vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss als Zeuge vernommen. Der Ausschuss will die Rockeraffäre bei der Polizei im Jahre 2010 und den Folgejahren aufarbeiten. Es geht um Aktenmanipulation, Mobbing durch Vorgesetzte, Mauscheleien bei Personalentscheidungen und Mängel in der Führungskultur der Polizei. Rogge war von 2002 bis Ende März 2013 LKA-Chef. Nach seinem Wechsel in den Ruhestand ist er seit 2014 Anti-Korruptionsbeauftragter der Landesregierung. Ausschussmitglieder von Grünen und SPD betonten vor der Vernehmung, es gehe um das Krisenmanagement Rogges - und wie detailliert er über Missstände informiert war und was er billigte.