Kiel (dpa/lno) - Der Umgang mit entlastenden Hinweisen eines Informanten bei Ermittlungen gegen Rocker in früheren Jahren im Norden wirft weiter Fragen auf. Erst auf Druck von zwei Ermittlern waren von einem V-Mann-Führer stammende Infos zu einem damals in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen erst zu den Akten genommen worden. "Ich finde das nicht richtig, wenn die Sachen in der Akte fehlen", sagte die Leitende Kieler Oberstaatsanwältin Birgit Heß am Montag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags zur sogenannten Rockeraffäre.