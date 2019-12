Kassel (dpa/lhe) - Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) hat zu Weihnachten den Mitarbeitern im Strafvollzug gedankt. "Die Arbeit im Justizvollzug ist geprägt vom steten Sicherheitsdenken; man erlebt aber auch menschliche Schicksale und Erlebnisse", erklärte sie bei einem Weihnachtsbesuch in der Justizvollzugsanstalt Kassel I am Dienstag. In den 16 hessischen Gefängnissen arbeiten rund 3000 Männer und Frauen.

Gerade in der Weihnachtszeit sei es eine besondere Herausforderung für jeden Bediensteten, auf die Inhaftierten einzugehen und ihnen ein Stück Hoffnung auf ein normales Leben nach der Haft zu geben. "Denn auch für die knapp 4700 Inhaftierten in Hessen sind die Feiertage oft eine emotionale Herausforderung", erklärte Kühne-Hörmann.