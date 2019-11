Kassel/Eschwege (dpa/lhe) - Ein wegen Anschlagsplänen verurteilter Iraker hat sich vergeblich gegen seine Abschiebung gewehrt. Das Verwaltungsgericht Kassel habe den Eilantrag des Mannes abgelehnt, sagte ein Justizsprecher am Mittwoch. Die Abschiebung in den Irak sei unmittelbar nach der Entscheidung am Dienstag erfolgt. Der 20-Jährige war im September zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden, weil er mit Schwarzpulver aus 50 China-Böllern einen islamistischen Anschlag geplant hatte. (Aktenzeichen 4 L 1377/19.KS)

Der Iraker soll mit der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" sympathisiert haben. Laut dem Verwaltungsgericht war er zusammen mit Eltern und Geschwistern im Jahr 2015 eingereist und lebte im Werra-Meißner-Kreis. Im Februar 2018 wurde er wegen einer Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verhaftet und später vom Oberlandesgericht Frankfurt verurteilt.