Hamburg/Köln (dpa/lno) - Der Intendant des Hamburger Mut!Theaters, Mahmut Canbay, ist bei seiner Einreise in die Türkei festgenommen worden. Er sei acht Stunden lang verhört worden, sagte Canbay der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Man habe ihm am Donnerstagabend ein Einreiseverbot erteilt und ihn in ein Flugzeug nach Köln gesetzt. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" mit Bezug auf türkische Medien darüber berichtet.