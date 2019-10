Hamburg (dpa/lno) - Die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat Justizsenator Till Steffen (Grüne) vorgeworfen, die Unabhängigkeit der Justiz zu hintertreiben. "Die Vorwürfe des Hamburger Generalstaatsanwalts Richtung verantwortlichem Justizsenator Steffen wiegen schwer", erklärte der justizpolitische Sprecher der CDU, Richard Seelmaecker am Mittwoch.

Zuvor hatte Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich in einem Gespräch mit dem "Hamburger Abendblatt" Vereinnahmungstendenzen der Justizverwaltungen beklagt. "Wir als Staatsanwälte haben das Gefühl, dass man uns zunehmend in unserer originären Rolle entmündigt und für justizfremde Zwecke missbraucht", sagte Fröhlich der Zeitung. Hinter dem Bestreben stecke das Interesse von Regierungspolitikern, an strategisch wichtige Informationen zu gelangen. Schließlich verfügten Anklagebehörden im Zuge von Ermittlungen häufig über "politisch hochbrisante Erkenntnisse".

Senator Steffen scheine seine Macht zu missbrauchen, erklärte Seelmaecker. Der Justizausschuss der Bürgerschaft müsse sich mit dem Thema befassen. "Wir werden das im Detail aufklären", so Seelmaecker weiter.

Steffen wollte sich nach Angaben seiner Behörde noch am Mittwoch zu einem Gespräch mit dem Generalstaatsanwalt treffen.