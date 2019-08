Hamburg (dpa/lno) - Mit einem Empfang in der Justizbehörde ist der neue Leiter der Hamburger Staatsanwaltschaft, Ralf Peter Anders, am Mittwoch offiziell ins Amt eingeführt worden. Übernommen hatte Anders als Leitender Oberstaatsanwalt die Führung der Anklagebehörde bereits am 1. August als Nachfolger von Ewald Brandt, der nach elf Jahren in Ruhestand gegangen war. "Die Leitung der zweitgrößten Staatsanwaltschaft Deutschlands birgt sowohl eine enorme Verantwortung als auch große Ehre", sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne).