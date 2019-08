Greifswald (dpa/mv) - Alle in Greifswald ansässigen Justizbehörden sollen ab 2023 in einem neuen Justizzentrum Platz finden. Mit dem Bau war im Februar begonnen worden, teilte das Justizministerium mit. Ministerin Katy Hoffmeister (CDU) informierte sich am Mittwoch in dem Rohbau über den Baufortschritt. Das Gebäude in der Innenstadt, das sich seinem historischen Umfeld anpassen werde, soll im Juli 2022 fertig sein.