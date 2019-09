Justiz - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Experten aus Justiz, Strafvollzug und Politik informieren heute in Frankfurt über Programme zu Deradikalisierung in hessischen Gefängnissen. Angesichts von militanten Islamisten, die Haftstrafen verbüßen, will etwa das "Netzwerk zur Deradikalisierung im Strafvollzug" einer Ausbreitung islamistischer Ideen vorbeugen. Auf der Veranstaltung des Mediendienstes Integration geht es auch um die Rolle, die islamische Seelsorger bei der Betreuung muslimischer Häftlinge spielen können, um sie gegen Manipulationsversuche zu stärken.