Justiz - Frankfurt am Main

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Hessen verstärkt den Kampf gegen Antisemitismus. Bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt wird dazu im Frühjahr das Amt einer Antisemitismusbeauftragten eingerichtet, wie Ministerpräsident Volker Bouffier und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (beide CDU) am Montag bei der auswärtigen Sitzung des Kabinetts in Frankfurt mitteilten. Den Posten soll die Leitende Oberstaatsanwältin Christina Kreis übernehmen. Die 53-Jährige ist die ständige Vertreterin von Generalstaatsanwalt Helmut Fünfsinn.

"In Hessen ist kein Platz für Judenfeindlichkeit", betonten die beiden Spitzenpolitiker. Es dürfe nicht sein, dass Bürger jüdischen Glaubens Angst haben müssen, Opfer von Straftaten zu werden. "Deshalb zeigen wir klare Kante und verfolgen antisemitisch motivierte Delikte mit der ganzen Härte des Gesetzes." Die Antisemitismusbeauftragte solle dabei Ansprechpartnerin für Behörden im In- und Ausland sowie für jüdische Einrichtungen sein. Innerhalb der Justiz werde sie eine Koordinierungs- und Vernetzungsfunktion wahrnehmen.

Bouffier kündigte an, das jüdische Leben in Hessen weiter zu fördern. Das Land werde dafür die wichtige Arbeit des Jüdischen Museums jährlich mit 500 000 Euro unterstützen und den Betrieb nach dem Neubau damit nachhaltig sichern. Die Einrichtung der Stadt Frankfurt ist das älteste eigenständige Jüdische Museum in Deutschland. 2015 hatte die Stadt beschlossen, dass für 50 Millionen Euro der Altbau saniert und durch einen Neubau ergänzt wird.