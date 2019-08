Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der an Thüringer Arbeits- und Sozialgerichten anhängigen Verfahren ist in den vergangenen Jahren gesunken. Allein an den Sozialgerichten verringerte sich die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Klageverfahren zwischen 2014 und Ende 2018 um gut 8300 auf 12 638, wie das Justizministerium am Freitag mitteilte. Sozialgerichte entscheiden beispielsweise über Hartz-IV-Klagen oder in Rentenstreitigkeiten. An den Arbeitsgerichten warteten Ende vergangenen Jahres 2727 Kläger auf einen Richterspruch. Vier Jahre zuvor waren es 267 mehr.

Die Verwaltungsgerichte hatten in diesem Zeitraum hingegen deutlich mehr zu tun, laut Ministerium vor allem wegen mehr Asylverfahren. Die Zahl der noch offenen Gerichtsverfahren stieg dort demnach von 3433 im Jahr 2014 auf 5769 (2018). Im Vergleich zum rapiden Anstieg bis 2017 habe sich die Lage allerdings wieder stabilisiert, was mit einer Personalaufstockung an den Verwaltungsgerichten zu tun habe, erklärte Justizminister Dieter Lauinger (Grüne).

In Thüringen gibt es vier Sozialgerichte - in Gotha, Meiningen, Altenburg und Nordhausen - und ein Landessozialgericht als zweite Instanz. Standorte von Arbeitsgerichten sind Nordhausen, Suhl, Gera und Erfurt, wo auch das Landes- und das Bundesarbeitsgericht ihren Sitz haben. Verwaltungsgerichte gibt es in Gera, Meiningen und Weimar, dort ist auch das Thüringer Oberverwaltungsgericht beheimatet.