Dresden (dpa/sn) - In Sachsen helfen auch Gefangenenzeitungen bei der Vorbereitung auf ein straffreies Leben nach der Haftentlassung. Aktuell gibt es fünf solcher Publikationen, die hinter Gittern von Inhaftierten für Inhaftierte gemacht werden. "Eine weitere, derzeit ruhende, soll in absehbarer Zeit wieder erscheinen", sagt ein Sprecher des Justizministeriums in Dresden. "Die Auflagen bewegen sich zwischen 40 und 800 Exemplaren." In der Regel erscheinen drei bis vier Ausgaben pro Jahr, sie sind kostenlos für die Insassen. Drei der Zeitungen werden von Vereinen der freien Straffälligenhilfe herausgegeben, der Freistaat gibt Zuschüsse zu deren Finanzierung.