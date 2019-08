Darmstadt (dpa/lhe) - Hessens Sozialgerichte haben im ersten Halbjahr 2019 eine weiter steigende Zahl an neuen Verfahren registriert. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien es in erster Instanz rund 13 000 gewesen, sagte die Sprecherin des Landessozialgerichts in Darmstadt, Jutta Mauer. Im ersten Halbjahr 2018 seien rund 10 000 verzeichnet worden.