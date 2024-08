Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Dazu gab er den Namen des Babys bekannt – Jack Blues Bieber. Das Baby teilt sich somit die Initialen mit seinem Vater Justin Bieber, seinem Großvater Jeremy Bieber und Tante und Onkel Jazmyn und Jaxon Bieber. Der Sänger postete auch ein Foto von dem Füßchen eines Neugeborenen. Hailey Bieber verlinkte das Foto von dem Füßchen in einer Instagramstory – mit Emojis von einem Teddybären und einem blauen Herz. Im Mai hatte das Paar die Schwangerschaft mit einem Video und mehreren Fotos auf Instagram verkündet. Hailey Bieber sei „etwas mehr als sechs Monate“ schwanger, hieß es damals in der Mitteilung ihres Sprecherteams. Die Biebers hatten sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Ja-Wort gegeben. Ein größeres Fest gab es damals aber nicht. Die Hochzeitszeremonie fand dann ein Jahr später auf einem Anwesen im US-Bundesstaat South Carolina statt.

Zachary Knowles ist Weltmeister im Luftgitarre-Spielen. Bekannt unter seinem Spitznamen „Ichabod Fame“ setzte sich der Kanadier im Finale im finnischen Oulo gegen 15 Konkurrenten durch. Er performte unter anderem den Song „Photograph“ der Band Nickelback, wie der kanadische Sender CBC berichtete. Es war seine erste Teilnahme an der Luftgitarren-Weltmeisterschaft, die mit dem Motto „Make Air, Not War“ (Macht Luft, nicht Krieg) wirbt. „Ich habe das nicht alleine geschafft“, schrieb der neue Weltmeister in seiner Instagram-Story und dankte allen, die ihn unterstützt haben.

Juliane Köhler, 59, Schauspielerin, hadert mit dem Rollenverständnis im deutschen Fernsehen. „Sehgewohnheiten der deutschen Fernsehzuschauer sind immer noch sehr alt und konservativ. Die Frauen sind immer noch sehr viel jünger als ihre Ehemänner. Frauen in meinem Alter bekommen weniger zu tun, weil 60-jährige Männer mittlerweile 30-jährige Frauen haben, was in einer normalen Beziehung völlig unnatürlich ist“, sagte sie im Interview der Münchner Abendzeitung. „Es wird im deutschen Fernsehen allen Ernstes noch erzählt, dass bei einem Ehepaar, das schon seit 30 Jahren verheiratet ist, die Frau wesentlich jünger ist. Das sehe ich, wenn ich deutsches Fernsehen einschalte, und bekomme wirklich eine Krise. Ich denke mir: Ihr spinnt doch wirklich, das kann doch nicht sein! Wenn ihr eine 30-jährige Ehe erzählt, muss die Frau genauso alt sein wie der Mann. Das geht sonst nicht. Es wird einfach im deutschen Fernsehen behauptet. Das ist etwas, was mich wahnsinnig aufregt. Das geht gar nicht.“